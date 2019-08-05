Тинькофф запускает аутсорс-бухгалтерию для малого и среднего бизнеса

Тинькофф Бизнес объявил о запуске новой платформы «Бухгалтерское обслуживание».
Таким образом малый и средний бизнес может делегировать учет на аутсорсинг бухгалтерам Тинькофф.
Платформа предназначена для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, ПСН.
В рамках сервиса бухгалтеры Тинькофф будут составлять всю отчетность и возьмут на себя все общение с контролирующими органами. Обслуживанием клиентов будут заниматься профессиональные бухгалтеры с опытом работы от 5 лет.
Сервис «Бухгалтерское обслуживание» поможет малому и среднему бизнесу:
- с расчетом налогов и страховых взносов;
- с подготовкой и отправкой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат;
- с расчетами зарплаты, больничных, отпускных для сотрудников компании;
- со взаимодействием с налоговой: сверками, ответами на требования ФНС;
- с консультированием по вопросам по ведению бухгалтерии.
Новый сервис «Бухгалтерское обслуживание» учитывает потребности малого и среднего бизнеса, которому зачастую уже нужен профессиональный бухгалтер, готовый взять на себя полное бухсопровождение бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами, отметили в пресс-службе кредитной организации.
Пользователям сервиса Тинькофф достаточно только загружать копии документов в личный кабинет. Если окажется, что нужны дополнительные документы, сопровождающий бухгалтер подскажет и своевременно напомнит о сроках их предоставления.
Все предприниматели, пользующиеся сервисом, будут застрахованы от возможных ошибок со стороны бухгалтеров, которые будут работать с бизнесом напрямую. Полис на общую сумму 100 млн рублей покроет все возможные ошибки по расчету и учету заработной платы работников, кадровому администрированию, составлению отчетности, ведению и восстановлению бухгалтерского и налогового учета.
Стоимость услуги зависит от системы налогообложения и тарифа обслуживания счета для бизнеса. На тарифе «Профессиональный» ведение бухгалтерии может быть бесплатным.