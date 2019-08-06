Нелегальный провоз дорогих часов и украшений приравнен к контрабанде

В конце ноября 2018 г. правительство кардинально ужесточило правила провоза дорогих часов и украшений — их ввоз и вывоз на сумму больше 1 млн руб. без деклараций был приравнен к контрабанде. Теперь это может грозить уголовным наказанием — лишением свободы на семь лет и штрафом до 1 млн руб.

О том, как работает ужесточение на практике, рассказали «Ведомости». За январь — июль 2019 г. зарегистрировано 25 нарушений этого постановления на 281,7 млн руб.

В 23 случаях нарушения попали под Уголовный кодекс, 17 были переданы в органы внутренних дел, по шести дела возбуждены. Стоимость часов в самой крупной нелегальной партии —12,5 млн руб., украшений — 132 млн руб. Незаконно перевозили часы марок Patek Philippe, Breguet, Harry Winston, Hublot и Rolex стоимостью от 1,5 млн до 4 млн руб., уточнил представитель ФТС, а ловили нарушителей на таможнях в Москве и Санкт-Петербурге.

До ужесточения правил люди должны были декларировать лишь ввозимые в ЕАЭС товары стоимостью от 10 000 евро. За нарушения грозил лишь штраф — от 50 до 200% стоимости товара (конфискация рассматривалась индивидуально). Обязанности декларировать вывоз не было вовсе, но большинство выезжающих предпочитали заполнить декларацию, чтобы не было проблем при возвращении.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей, рассказывал ранее «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов.

Однако эксперты говорят, что все равно львиная доля российского рынка дорогих часов и украшений приходится на серый импорт.