Сбербанк опять снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Аналитики связывают это с повторным снижением ключевой ставки ЦБ.

Уменьшение ипотечных ставок в Сбере производится во второй раз за последние три месяца, уточняют «Ведомости».

Снижены ставки ипотеки на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, а также по нецелевому кредиту под залог недвижимости составит 0,5 процентного пункта (п. п.).

Вырастет скидка для участников зарплатных проектов Сбербанка: теперь будет составлять 0,5 п. п. вместо 0,3 п. п. Дисконт распространяется на перечисленные выше виды кредитов, за исключением рефинансирования.

Для зарплатных клиентов Сбербанка ставка ипотеки на приобретение строящегося жилья составит 9,6% годовых, готового — 9,8%.

Минимальная ставка кредита на приобретение готового жилья в ипотеку опустится до 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка при участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на Домклик». Минимальная ставка ипотеки на новостройки в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

Указанные ставки действуют при наличии полиса страхования жизни, отказ от него влечет повышение ипотечного процента на 1 п. п.