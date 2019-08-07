Половина россиян имеют кредиты

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), что на 6% меньше, чем два года назад (57%). Такие данные приводит ВЦИОМ.

Чаще всего такие займы имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет (72 %) и жители сёл (56 %). Реже всего кредиты берут представители старшей возрастной группы 60 (31 %) и проживающие в Москве или Санкт-Петербурге (40 %).

Как показали результаты опроса, в ближайшие 6 месяцев большинство наших сограждан не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84 %). Этот показатель сохраняется примерно на одном уровне в течение последних десяти лет.

Из тех, кто все же задумывается об оформлении кредита, большинство хотят взять ипотеку (чаще всего это люди до 34 лет) или купить машину в кредит (преимущественно это молодежь в возрасте до 24 лет).