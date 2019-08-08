Банк должен дать заемщику возможность отказаться от допуслуг

Согласие заемщика на оказание ему дополнительных платных услуг должно быть отражено непосредственно в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа), а не в отдельном документе или иным способом. Такие требования установлены Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ, напоминает ЦБ в информационном письме от 26.06.19 №ИН-06-59/65.

В бланке заявления на выдачу потребительского кредита кредитор обязан указать стоимость дополнительных платных услуг и предоставить заемщику возможность отказаться от них.

Речь идет, в частности, о предложении заемщику дополнительно различных видов страхования, в том числе жизни и здоровья, а также об иных услугах, которые заемщику предлагается приобрести при заключении договора потребкредита.

Сведения о дополнительных платных услугах в заявлении должны быть отражены для того, чтобы заемщик мог сделать рациональный выбор, а также для наиболее полного информирования его обо всех расходах, которые он понесет, согласившись на оказание допуслуг, говорится в документе ЦБ,

При этом регулятор неоднократно обращал внимание на то, что заемщик, отказавшийся от дополнительной услуги страхования жизни и здоровья, должен получить информацию о разнице в стоимости кредита (займа) со страховкой и без.