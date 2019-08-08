ФАС России возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple по заявлению «Лаборатории Касперского». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российский разработчик антивирусов пожаловался на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. При этом, в то же самое время Apple ввел на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time (Экранное время), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

По информации СМИ, помимо Kaspersky Lab еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time.

По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую Комиссию. 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах.

Кроме того, лицензионным соглашением для разработчиков программ Apple прямо установлено право Apple отклонять любые приложения без каких-либо оснований.

Рассмотрение дела состоится 13 сентября.