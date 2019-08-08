Бизнесу на Курилах дадут налоговые льготы

Всё поддаётся счёту. От отъезда Сикорского однозначно вред. От отъезда Шаляпина - ноль эффекта, п...
Вот деньги ей точно дарить не надо. Она их пропьетА что, племянники несовершеннолетние?...
Ради интереса закинула данные с 2014 по 2018 год в эксель и посчитала корреляцию данных "Инфляции...
В заявлении, отправляемом в ФСС указывается номер карты МИР, без указания каких-либо других банко...
И не может трудоустроиться?
У нас это не проблема - выплачивали на почту. Проблема у работника, получить в очередях на почте ...
Не всё сотворенное ими там для нас одинаково полезноhttps://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&...
а что, раньше разве было по-другому? Кому разрешали сдавать в аренду строения, которые не были пр...
Не расценит это налоговая как схему от ухода от НДФЛ?
А меня вообще сразу в Facebook забанили. Видать, в "пригожинские" записали)))Всего один каммент у...
Вот и у меня похожая задача! У меня в собственности 1/2 квартиры, которую я хочу подарить двоим п...
Не всегда. надо знать график пролёта спутников
Или.Доходы скрытые, поэтому росстат их не считает, а _оценивает_.Потом эту _оценку_ складывает с ...
Видно. Ага, со спутника :-)
Актальненько... скоро потребкредиты понадобятся на то что бы купить молока/спичек/соли, а как удо...
По вашему выходит, что быть "отморозком" - удел людей с небольшим денежным достатком в семье? А "...
а вычет как тут получить?
Польза для нас - в том, что ТАМ они могли творить.Примерно так же я радуюсь, что часть Карелии до...
И ррраз! - очередная конфискационная денежная реформа.
Да, это было бы здорово, но Вы же понимаете, что добиться такого нереально: добровольно наши зако...
Зворыкин, Александр Понятов, Гейм и Новоселов, Бунин, Бродский, Илья Пригожин, Саймон Кузнец, Вас...
по почте может. Только представляю, как ФСС обрадуется)
какая-то невероятно большая величина. Как же ее рассчитали?...
Я тоже не допоняла. У нас пилотный проект. Допустим, декретнице жалко 750 рублей в год отдавать и...
Яркий пример "верхи не могут, низы не хотят" это попытки выжать прибыль с почты. Различные допусл...
да, и меня это восхитило. оказывается и термин для наиболее распространенной зарплаты есть, и пос...
на оператора котельной переобучили
Кстати, а обучаться можно только уже после достижения предпенсионного возраста? Заранее-то нельзя...
Моя зп слегка больше прожиточного минимума, так на что вы мне предложите растить ребенка? Что ему...
надеюсь, целевые показатели - это не количество заключенных контрактов?Если это организовывать - ...
«Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей...»Вот как они считают эти «скр...
может получить потом ребенок. Потому что этот вычет получили родители, а не ребенок...
Это не всегда возможно. По разным причинам, начиная с того, что деда-бабушки может просто уже не ...
Теоретически, идея хорошая. Только как бы она на практике не привела к увеличению расходов вместо...
Основная схема обнала через РПЦ. Вот где вагоны неучтенки. ЕНВД мелочь.......
А в чем проблема?Пенсия ветерана труда, заслуженного изобретателя СССР и РФ в Москве равна (практ...