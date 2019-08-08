Клерк.Ру

Бизнесу на Курилах дадут налоговые льготы

Глава Правительства Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам совещания в Южно-Сахалинске.

В частности, в срок до 2 сентября 2019 Минфин, Минэкономразвития, Минвостокразвития совместно с Правительством Сахалинской области должны представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования.

Материалы по указанному вопросу должны быть представлены для рассмотрения на совещании в Правительстве РФ до 16 августа 2019 года.

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