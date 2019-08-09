Французы хотят получить с России долги по облигациям царских времен

Правительство Франции разберется, сколько Россия должна выплатить по облигациям царских времен. Соответствующий запрос сделал депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер, передает RT.

Как отмечается в документе, французские граждане присоединились к займам, выданным России для модернизации экономики в XIX веке. Однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью, а французские граждане якобы так и «остаются потерпевшими».

Между тем в 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Между тем Франсис Веркамер в своём запросе утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

В своём запросе он подчёркивает, что потомки инвесторов хотят разъяснить, какие меры французское правительство готово принять, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

Как подчеркнули опрошенные RT эксперты, с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран, а потому никаких финансовых претензий в отношении Москвы быть не может.