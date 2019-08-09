Почему банки снижают лимиты по кредитным картам

Во втором квартале текущего года банки снизили средний размер лимита по вновь выданным кредитным картам.

Так, если в первом квартале этого года он находился на уровне 57,8 тыс. руб., то по итогам второго квартала сократился на 6%, едва превысив 54,5 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ».

Этот показатель непрерывно рос со второй половины 2018 года, однако, готовясь к предстоящему расчету долговой нагрузки заемщиков и наблюдая рост риска по продукту, кредитные организации стали предъявлять к клиентам повышенные требования. При этом количество вновь выданных карт после традиционного снижения в первом квартале показало рост.

Таким образом, кредиторы предпочли выдать карты большему количеству заемщиков, но ограничить их по сумме.

«Одной из причин более внимательного отношения банков к заемщикам стал комплекс мер ЦБ по „охлаждению“ рынка розничного кредитования,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— В частности, с 1 октября банки начнут применять показатель долговой нагрузки по всем типам необеспеченных кредитов, включая кредитные карты».

Банкиры также отмечают рост уровня риска по кредиткам и не исключают дальнейшего снижения объемов лимитов.