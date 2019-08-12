Что изменится в сделках по недвижимости с 13 августа

Во вторник в России вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью.

Согласно новым правилам провести такие сделки возможно будет только при наличии письменного согласия владельца недвижимости, говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК.

Граждане получают возможность в заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью. При этом при отсутствии такой записи в ЕГРН провести сделку дистанционно теперь невозможно.

Заявление о возможности регистрационных действий на основании электронных документов, заверенных электронной подписью (ЭП), можно подать в отношении всех принадлежащих лицу объектов недвижимости или любого из них. В ЕГРН соответствующая запись должна появиться в срок не более пяти рабочих дней с момента подачи гражданином заявления.

При этом в законе есть исключения. Наличие особой отметки в ЕГРН не является обязательным, если используемую для сделок с недвижимостью электронную подпись выдал удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты и если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, взаимодействующих с Росреестром в электронном виде. Действие нового закона не распространяется и на цифровую ипотеку.