Топ-менеджер Сбербанка не смог ответить почему кредиты в России дороже и предложил послушать музыку

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на острый вопрос на молодежном форуме «Территория смыслов». Вместо того, чтобы дать пояснения, он предложил участникам мероприятия послушать музыку собственно сочинения.

Представитель из Кабардино-Балкарии спросил Андрея Шарова, почему в России процентная ставка Сбербанка составляет 12,9%, а в Чехии — 6,9%. Зал встретил этот вопрос аплодисментами, передает «Уралинформбюро».

Андрей Шаров сказал, что привез с собой на форум два диска и добавил: «Этот парень заслужил диск за самый острый вопрос». Оставшееся время он предложил потратить на прослушивание произведений.

Свое высказывание он назвал “уроком коммуникации”, показав тем самым, своё истинное отношение к клиентам, пишет Telegram-канал Мы́тарь.