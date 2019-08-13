Будьте осторожны: появился новый способ мошенничества с банковскими картами

В России получил распространение новый способ телефонного мошенничества.

Аферисты, представляясь сотрудниками банка, теперь не просят предоставить личные данные, но сообщают о попытке вывести средства со счета. О том, как они действуют далее, пишет «Российская газета».

Убедившись, что клиент не пытался совершить операцию, фиктивный работник банка сообщает о её блокировании. Но для того чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, предлагает сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

И вот тут наступает самое интересное — мошенники просят доступ к устройствам клиента через teamviewer, чтобы отключить ненужные устройства

Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку к вашим устройствам и совершить любую операцию от вашего лица.

Для подключения запрашивается id (специальный номер) пользователя, сообщив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией гаджета. В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если вообще возможно. Ведь клиент добровольно предоставил доступ.

Будьте бдительными, работники банков никогда не будут удаленно совершать какие-то действия в ваших устройствах. Если у вас возникают хоть малейшие сомнения в том, что вам звонит работник банка, отключитесь и перезвоните по официальным телефонам, либо обратитесь в ближайшее отделение.