Систему оценки кредитных историй граждан планируют унифицировать

Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).

О том, что ЦБ на прошлой неделе на совещании с участием бюро кредитных историй и банков обсуждал особенности присвоения индивидуального кредитного рейтинга (ИКР или скоррингового балла) физлица, рассказали «Коммерсанту» участники встречи. По их словам, регулятор услышал мнение рынка о том, что переход на единый механизм расчета кредитного рейтинга — негативная практика. Поэтому наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и насколько велики его шансы получить кредит или заем.

Однако представители БКИ говорят, что создание единого механизма расчета ИКР не имеет смысла.

«В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации,— поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Скорее можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу».

По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, наличие единого механизма «приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков».

По словам экспертов сам по себе индивидуальный рейтинг важен и для заемщиков. На фоне введения дополнительных каналов получения рейтингов и истории гражданами спрос на них вырос. "Мы видим существенный рост количества запросов кредитных историй со стороны граждан, которые стали чаще беспокоится о своей финансовой репутации и безопасности персональных данных",— отмечает господин Александрович. ИКР в кредитной истории в первую очередь будет полезным для клиентов, которые будут иметь информацию о своей кредитоспособности и использовать ее перед подачей заявления на получение любого кредитного продукта, отмечают в ВТБ.