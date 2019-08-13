Добросовестным покупателям возместят стоимость изъятого жилья

С 1 января 2020 вступят в силу поправки в порядок регистрации недвижимости, утвержденные Федеральным законом от 02.08.2019 № 299-ФЗ.

Закон направлен на защиту прав добросовестных приобретателей жилья,

В частности, в законе закреплено правило о выплате денежной компенсации добросовестным приобретателям жилья, у которых оно было истребовано на основании судебного акта.

Компенсация будет исчисляться или исходя из суммы реального ущерба, или из кадастровой стоимости недвижимости.

Право требовать компенсации правообладатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда.

При выплате компенсации к Российской Федерации переходит право (требование), которое добросовестный приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему убытков в связи с истребованием от него жилого помещения.

Закон вступает в силу с 1 января 2020. При этом в течение 3-х лет после вступления закона в силу, граждане, которые лишились жилья, смогут потребовать компенсацию.