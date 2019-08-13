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В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В будущем, когда позволят «возможности экономики»

Фракция «Единой России» в Госдуме готова начать обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил первый замруководителя фракции, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», — цитирует «Интерфакс» заявление Исаева.
Однако, подчеркнул депутат, переход на новый режим работы должен проходить поэтапно, без потрясений, с сохранением прежнего уровня зарплаты и «в соответствии с возможностями экономики».
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