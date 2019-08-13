В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В будущем, когда позволят «возможности экономики»

Первое видео с рекламой курса - бесплатно, остальные такие же за деньги. Круто!...
Явно избыточно, не всегда логично и расплывчато. Избыточно, когда предполагается взимать штраф в ...
человек с таким ником и не мог подумать иначе
кто-будь знает, что при привлечении волонтера возникает основание для уплаты налога у Организации...
им нечем платить, особенно в самом начале. Причем тут мошенники?...
Мне это напоминает рекомендации в cosmo по поводу экономии личного бюджета. Там они советуют пере...
Вы вообще поняли, о чем я написала? Почему её сначала все устраивало и она активно участвовала в ...
Краснодарского края на сайте ГИБДД пока нет :)
При том, что на вас еще и "повесили". Красавы....
При чем тут совесть? См. выше - Вы готовы тянуть срок за вашего гендира, обналичивавшего рждные б...
Я бы автора статьи посадила под вентилятор при + 40 градусах в тени. Пусть поработает ...
Сугубо ИМХО, но мне кажется...она всеми силами пытается уйти под "особый порядок"....
Т.е. сначала её все устраивало и она даже поучаствовала, а потом совесть проснулась? ...
Не ломайте головы над "причинами" типа "может здесь есть 3я сторона...". Есть. РЖД. Сей спортклуб...
ФСС принимает, я лично через Госуслуги отправляла.
Эта мразь, которая меня родила, вскрывала вены годовалому ребенку (мне) и себе в пьяном угаре, та...
Обычная кофе машина всё-таки экономит и с той и с другой стороны, и может смотивировать задержать...
Не понимаю, коллеги, проясните мне ситуацию."На настоящий момент, стороны расходятся в причинах к...
Практика показывает что сколько кадры не корми - не оценят.Лучше взять более дорогих эффективных ...
сам то понял что написал??
А зачем вообще блокировать если уже взыскали и нет недоимки?...
Простите, а вы про какую страну пишете? Ведь это точно не про Россию :) ...
И что? Это повод блокировать одну и ту же сумму 5 раз?
161-фз даже не содержит термина «работодатель», и как следствие каких-либо требований и обязаннос...
@Над.КА если недоимка реальная? ))
Голодный сотрудник обязательно украдёт,а сытый не посмеет,если не дурак!Стабильность компании важ...
Я не могу столько пить чай (, иногда и кушать хочется
Сопутствующие мелочи,при дорожных расходах,даже плата за бензин,еда и отдых сотрудников,нельзя ст...
Этот id и присылают смской с номера 900. дальше этот квест не проходила))....
ну спасибо, хоть реальность мою признали.
да уж, зато простой народ которого РДЖ за быдло явно считает, ездит в поездах и электричках без к...
А мальчики точно чикагские? Может быть луб..ские?Вы что, гражданин предлагаете, улучшить деловой ...
Не уверен, что эти специальности так востребованы, что входят в топ-10. ...