Переводы через систему быстрых платежей стремительно растут

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.

Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей, посчитали «Известия». последний раз Банк России называл объем перечислений через новый сервис в начале июля: тогда в СБП было проведено всего 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей. Только за полтора месяца общая сумма операций увеличилась примерно на 65%.

Из указанной суммы переводов почти половина (8 млрд) приходится на Альфа-банк, треть (5 млрд) — на ВТБ, 6,5% (1 млрд) — на Росбанк, 200 млн — на Ак Барс Банк, 85 млн — на СКБ-банк.

На данный момент большинство перечислений осуществляется на чужие карты, а не между счетами клиента в разных финансовых организациях (Me2me). На старте системы доля Me2me-переводов составляла около 60%, но сейчас она снизилась до 30–40%.

В Сбербанке «Известиям» сообщили, что не комментируют количество переводов в рамках аналогичного системе быстрых платежей сервиса Сбербанк-онлайн.