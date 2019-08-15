Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным поинтересовался, «как чувствует себя ипотека».

«Ипотека чувствует себя хорошо, Вы знаете. Никаких „мыльных пузырей“ мы тут не видим», — ответил Костин.

У ВТБ сейчас ипотечный портфель 1,5 триллиона рублей. За первое полугодие он прирос на 300 миллиардов — это 120–130 тысяч новых кредитов. По сравнению с прошлым годом увеличение составило 25 %.

" Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются", — отметил Костин.

Средняя ставка по ипотеке в ВТБ составляет 9,9 %. Однако не исключено, что к концу года ставка пойдет вниз, учитывая наметившуюся тенденцию по снижению ключевой ставки ЦБ.