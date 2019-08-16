Организация обязана предоставить в ИФНС по запросу бумажную копию электронного больничного

Пособия за счет ФСС не облагаются стразовыми взносами. При проверке РСВ налоговый орган вправе истребовать в установленном порядке сведения и документы, подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами.

При истребовании налоговым органом документов, в том числе листков нетрудоспособности, плательщик страховых взносов должен представить распечатанную на бумажном носителе копию листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа, содержащего сведения, необходимые для расчета пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, с приложением соответствующих расчетов.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/13464@ от 10.07.2019.