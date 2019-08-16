«Пятерочки», «Перекрестки» и «Карусели» стали еще прибыльнее

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group сообщил о росте чистой прибыли и рентабельности по МСФО за II квартал и первое полугодие 2019 г.

Чистая розничная выручка владельца «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей» выросла на 14,9% до 843,2 млрд руб. за полгода и на 14,3% за II квартал до 437 млрд руб., пишут «Ведомости».

Все основные показатели рентабельности бизнеса торговой сети выросли. Так, валовая рентабельность увеличилась на 105 базисных пунктов (б. п.) до 25% за квартал. На этом фоне выросла и EBITDA: скорректированный показатель увеличился на 24,2% во II квартале 2019 г. до 36,6% млрд руб. Ее рентабельность выросла на 67 б. п. год к году — до 8,4% за квартал.

В результате чистая прибыль X5 за II квартал выросла на 55,5% до 13,5 млрд руб., а за полгода — на 59,3% до 22,8 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла за II квартал на 82 б. п. до 3,1% год к году.

X5 в своем пресс-релизе связала рост валовой маржи с «успешными инициативами по снижению уровня потерь». Главный исполнительный директор ритейлера Игорь Шехтерман напомнил, что менеджмент работал над повышением операционной эффективности. «Например, в формате „магазинов у дома“ нам удалось снизить уровень потерь благодаря новым бизнес-процессам и дополнительному контролю качества <...> в то время как эффективность персонала повысилась, а текучесть снизилась в результате корректировок системы мотивации», — заявил он.

Это сказалось на росте трат ритейлера. Административные, общие и коммерческие расходы (SG&A) без учета расходов на амортизацию и обесценение, долгосрочных программ мортивации менеджмента и выплат на основе акций выросли на 36 б. п. до 17,3% от выручки компании. Основная причина — рост затрат на персонал и прочих расходов, говорится в сообщении X5.

Шехтерман называл потребительский спрос за прошедшие полгода низким, в таких условиях менеджмент, по его словам, доволен показателями: «Наш бизнес демонстрирует высокую конкурентоспособность, увеличивая долю рынка за счет роста трафика и сбалансированного расширения сети, обеспечивая при этом растущую доходность для инвесторов и продолжая трансформацию в цифрового омниканального ритейлера».

В июне X5, напомнил Шехтерман, выплатила 25 млрд руб. дивидендов по результатам 2018 г. — это 87,3% чистои прибыли. Следующая выплата, говорит он, планируется в 2020 г.