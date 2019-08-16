Перечислены плюсы ЕНВД

На общественных советах при бизнес-омбудсменах по всей стране происходит обсуждение вопроса отмены ЕНВД с 2021 года. На днях такое заседание прошло в Алтайском крае.

Были отмечены основные достоинства ЕНВД:

отработанная стабильная система учета и отчетности;

прозрачность, упрощенное исчисление и администрирование;

возможность корректировки и дифференциации размеров налога посредством коэффициентов, определяемых местными органами власти (по месту осуществления деятельности, по видам деятельности, по видам товаров и пр.);

зачисление налоговых платежей в местные бюджеты;

отсутствие необходимости проверок и, как следствие, отсутствие коррупционной составляющей;

возможность вычета страховых взносов ИП и наемных работников из суммы исчисленного налога.

Региональный уполномоченный Павел Нестеров подчеркнул, что в случае отмены ЕНВД, организации не смогут перейти на ПСН, которая может применяться только индивидуальными предпринимателями. УСН или ОСНО могут оказаться невыгодными для организаций, что приведет к сокращению числа субъектов предпринимательской деятельности и уходом бизнеса в «теневой» сектор экономики, а также ухудшению положения наемного персонала, за счет которого начнут компенсировать дополнительные издержки.

Павел Нестеров сообщил, что он уже направил свою позицию о нецелесообразности отмены ЕНВД бизнес-омбудсмену Борису Титову.