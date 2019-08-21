С 2014 до 2021 продлится «заморозка» накопительной пенсии

До 2021 года весь индивидуальный тариф страховых взносов направляется только на страховую пенсию. Напомним, индивидуальный тариф составляет 16% из 22-х, оставшиеся 6% «идут» на фиксированную выплату — аналог базовой части пенсии.

Данное правило действует с 2014 года. Сейчас действие «заморозки» продлили до 2021 года.

В ОПФР по Калининградской области отметили, что такое распределение страховых взносов, а именно направление их только на страховую пенсию, никак не уменьшает пенсионные права граждан, так как взамен формирования пенсионных накоплений гражданам начисляется большее количество пенсионных коэффициентов, стоимость которых, в свою очередь, ежегодно индексируется. Таким образом, застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «копилку».

Действующая пенсионная система работает по принципу солидарности поколений, и поэтому поступившие от работодателей страховые взносы идут не только на формирование будущих пенсий, но еще и на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

Ограничение в перечислении страховых взносов только на страховую пенсию действует в отношении поступления новых взносов от работодателя в рамках ОПС. Все же сформированные ранее пенсионные накопления сохранены и продолжают «работать» в зависимости от выбора гражданина — их можно перевести в НПФ, а можно оставить в государственной управляющей компании.

Также продолжается и выплата сформированных пенсионных накоплений. При этом в рамках принятого нового пенсионного закона, вступившего в силу с января текущего года, у граждан сохраняется право на получение пенсионных накоплений при достижении ранее установленного пенсионного возраста — 55 лет женщины и 60 лет мужчины.