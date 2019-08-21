При перерасчете пенсий работающих пенсионеров применяется разная стоимость балла

В этом месяце был выполнен беззаявительный перерасчет страховых пенсий тех пенсионеров, за которых работодатели перечисляли взносы в 2018 году.

Размер прибавки в результате перерасчета у всех пенсионеров разный, напомнили в ПФР.

Он зависит от сумму уплаченных работодателем взносов за 2018 год. При этом максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами.

То есть, даже если человек заработал в 2018 году 5 пенсионных баллов, перерасчет, в соответствии с законодательством, будет выполнен только в размере 3 баллов.

Важно, что стоимость пенсионного балла, которая применяется для исчисления прибавки,и от факта работы.

Так, стоимость пенсионного балла в размере 2019 года, а именно 87, 24 руб., применяется только в отношении пенсионеров, которые состояли в трудовых отношениях в 2018 году, но на момент выполнения перерасчета уже прекратили трудовую деятельность. Такие граждане смогли получить максимальную прибавку к пенсии:

3 балла х 87,24 руб.= 261, 72 рублей.

Пенсионерам, которые оформили получение пенсии в период с 2015 по 2018 год и при этом продолжают работать, перерасчет выполняется с применением стоимости пенсионного балла по состоянию на тот год, когда эти граждане оформили получение пенсии. Стоимость баллов приведена в таблице ниже.

Гражданам, которые оформили получение пенсии в 2015 году или ранее и сейчас продолжают работать, перерасчет выполняется исходя из стоимости пенсионного балла по состоянию на 2015 год, то есть 71,41 руб. Таким образом, если такой гражданин ежегодно зарабатывает не менее 3 пенсионных баллов, то размер его августовской прибавки не меняется по сравнению с предыдущим годом.