Кто и когда должен сдавать статотчет по форме 3-Ф

Компания задержала выплату зарплаты сотрудникам за апрель — вместо того, чтобы перевести деньги 15 мая, перечислили их 22 мая. В случае задержки заработной платы необходимо сдавать в Росстат сведения по форме № 3-Ф. Но делать это нужно только если по состоянию на 1 число месяца у работодателя есть задолженность перед сотрудниками. А в данном случае по состоянию на 1 июня 2019 года задолженности по зарплате перед сотрудниками уже не было. Должна ли компания в этом случае заполнить и представить в Росстат сведения по форме № 3-Ф?

Не должна, пояснил Росстат в письме № 07-07-2/2412-ДР от 10.07.2019.

Сведения по форме 3-Ф заполняются по состоянию на 1 число каждого месяца и предоставляются в территориальный орган Росстата на следующий день после отчетной даты юрлицами только при наличии просроченной задолженности по зарплате (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид деятельности которых относится к следующим группам ОКВЭД2:

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (код 01);

лесозаготовки (код 02.20);

рыболовство и рыбоводство (код 03);

добыча полезных ископаемых (раздел B);

обрабатывающие производства (раздел C);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E);

строительство (раздел F);

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (код 49);

деятельность водного транспорта (код 50);

деятельность воздушного и космического транспорта (код 51);

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (код 52);

производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код 59.1);

деятельность в области телевизионного и радиовещания (код 60);

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32);

научные исследования и разработки (код 72);

образование (раздел P); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q);

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код 90);

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (код 91);

деятельность в области отдыха и развлечений (код 93.2).

В случае отсутствия просроченной задолженности отчет не предоставляется. Также в случае, если организация задержала выплату зарплаты, но выплатила ее до 1 числа следующего месяца, отчет по форме № 3-Ф не предоставляется.

Если же организация должна сдавать этот отчет, не сдала его, то это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 20 до 70 тысяч рублей.

Повторное совершение этого административного правонарушения влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.