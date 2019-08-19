Установлены сроки подключения банков к Системе быстрых платежей

Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрировал Минюст.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юрлиц (С2В-переводов). Напомним, что уже осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода.

Кроме того, ЦБ планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба регулятра.

С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях, что повысит узнаваемость бренда у пользователей, а также поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП.