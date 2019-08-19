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Пенсионный фонд регламентировал прием РСВ-1

Пенсионный фонд утвердил административный регламент по приему расчетов по страховым взносам. Да-да, мы не ошиблись, именно формы РСВ-1.

Речь идет о старой отчетности, которую иногда все-таки сдают страхователи. РСВ-1 за периоды до 1 января 2017 года по прежнему сдается в Пенсионный фонд.

Расчеты могут быть представлены:

  •  на бумажных носителях информации (лично или по почте);
  •  в электронном виде (на магнитных носителях) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;
  •  по электронным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;
  •  через "Интернет", включая портал госуслуг, при наличии гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа.

Постановление от 17.05.2019 № 277п зарегистрировано в Минюсте 15.08.2019 и официально опубликовано.

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