Пенсионный фонд регламентировал прием РСВ-1

А что ему оставалось делать? Каковы были его ресурсы для сдерживания?...
@РюмкаБезысходности, ага, страшно ))
Из всех возможностей только Куба, не так ли? Венесуэла в те времена "не канала". Да и Куба, если ...
Я вот столкнулась с недобросовесными таксистами. Выдают старого образца БСО и всё. Заказывал подо...
было такое, когда, при открытии счета, ввели собеседование с начальником отделения ...
Упс...а я и забыла о том, что ЕНВД хотят отменить. Если я сейчас плачу 5 тысяч (к примеру), то по...
Так населения потому и мало, что развиваться территории не могут - дорог нетА насчет непредназнач...
120 за открытие счета?))) не правда... ну если только в индивидуальном порядке,максимум 30-ка был...
А легенда ли? Вы уверены?
Я не про "сейчас", я про усилия, приложенные Брежневым и Громыко к разрядке.Сейчас уже и СНВ под ...
А Мишка Квакин ушел в партизаны и по итогам получил ГСС....
По разным источникам - от 63900 до 69тыс.
И что это как не бряцанье бомбой тогда? Или не брызгал хрущ слюной как он мать Кузьмы всем покаже...
приведу пример - мне 45 и да я грешна, при поиске себе зама отсекала тех кому больше чем мне... С...
А теперь задумаемся на секундочку, где располагались бомбочки и самолетики США? Турция, Германия,...
До Якутска 30 км ж/д не дотянули - появились более важные направления расходования денег. Где тот...
Приказ о сокращении должности в участке, но в той же организации имеется участок с аналогичной пр...
Никто никуда не выходил. Эта байка исходит из полного непонимания властной структуры пендосии. У ...
вашими молитвами) но если серьезно ,уже вообще нет никому веры... все во власть рвутся только для...
"Даже в годы немецкой оккупации Тимур и его команда продолжали рисовать звездочки на домах коммун...
Вот! А учиться мы не хотим. У нас великие советские ученые, и лучшая в мире экономика, да. Ишь, ч...
У меня уже 6 месяц приостановили... ( всё забрали) и не отдают. Так с их можно материальный ущер...
Я вообще только экселем пользуюсь, а то, чем пользуется мой бух на аутсорсе в списке не представл...
Дык... "Уникальное строительство" без типовых расценок - чего ж не построить?...
А в том, что её таки построили и испытали. И мы и пендосы. Получен ценный отрицательный результат...
Это площади она занимает много, а населения там - 1% от общей численности вряд ли наберется. Ибо ...
У Кеннеди всегда было всё нормально с мозгами, у него КНШ из под контроля (из подчинения) в какой...
Своё географическое положение СССР не выбирал. Стратегическая авиация для него (в войне против СШ...
Именно! Совершенно тактически бесполезная машинка. В носитель-то не влезала с её массой и габарит...
еще как крутятся) под депозит ставки 5-6%, 7% еще поискать, а ставки по кредитам, предложениями к...
Да. И, замечу, далеко не все можно завезти самолетами. Кроме того, строительство аэропортов для т...
А что с "нейтронкой" не так? Как у неё со "вторичкой" и "наведёнкой" по сравнению с обычным урано...
Вы говорите про скорое будущее, я - про ситуацию, которая ещё имеет место быть на сегодня.Я не от...
Да.Как и сейчас, кстати - см. мультики с непредсказуемыми вундервафлями....