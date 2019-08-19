«Клерк» теперь знает про вас все. И вам это понравится

Техническая команда «Клерка» продолжает работу над улучшением профиля пользователей сайта.

Вы теперь можете легко менять аватары и даже ники, указывать должность и место работы, найти коллег. Так же вы можете заполнить список используемых бухгалтерских и не очень бухгалтерских программ. На их основе на сайте формируется рейтинг.

Недавно была добавлена возможность указать свои профили в соцсетях. А если вы управляете корпоративным блогом, он может быть тоже отражен в вашем профиле.

Обратите внимание, что все свои комментарии на сайте вы тоже можете увидеть через профиль.