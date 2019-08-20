Резидентами ТОР в моногородах смогут стать индивидуальные предприниматели

На федеральном портале опубликован текст законопроекта, который вносит поправки в статью 34 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Суть проекта — предоставление статуса резидента ТОР, созданной в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде), не только определенным категориям юрлиц,
‎но и индивидуальным предпринимателям.
В пояснительной записке отмечается, что принятие указанных изменений будет способствовать повышению предпринимательской активности в моногородах, развитию малого и среднего предпринимательства и, как следствие, достижению целей создания ТОР в моногороде: повышение привлекательности моногорода для внешних инвесторов, которые не пришли бы туда без названного режима, диверсификация экономики монопрофильного муниципального образования посредством снижения зависимости от деятельности градообразующей организации.