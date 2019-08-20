Число уголовных дел о мошенничестве с банковскими картами возросло в восемь раз

В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа по статье 159.3 УК возросло до 6613 — почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Как следует из статистики МВД, число дел, переданных в суд, уменьшилось на 5,8% (22 195). Количество дел, приостановленных по причине проблем с установлением обвиняемого, возросло на 6,3% (65 221), передает РБК.

Отметим, наказание по статье 159.3 УК составляет до 10 лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере.

Эта статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты. При этом под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила пин-код от нее.

К мошенничеству с использованием электронных средств платежа обычно относят любые незаконные действия, включающие безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее. Среди часто встречающихся видов атак — фишинг, социальная инженерия, банковские троянцы, атаки на интернет-банкинг.