Переводов самим себе стало меньше на треть

За полгода действия системы быстрых платежей (СБП) ЦБ банки зафиксировали резкое снижение доли переводов me2me (сам себе) — до 30–40%.

С одной стороны, это может быть следствием перехода части банков на единый сценарий переводов c2c (потребитель потребителю), что затрудняет выделение платежей на свои же карты. С другой стороны, люди уже протестировали систему и начали активно пользоваться, пишет «Коммерсантъ».

СБП запущена 28 февраля, с ее помощью граждане могут переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона.

Однако в ней пока работает всего 16 банков, и по мере подключения остальных системно значимых игроков, запланированного на октябрь, доля переводов me2me может снова возрасти. Особенно после подключения Сбербанка, на который приходится около 70% платежей между физическим лицами.

С момента запуска в системе совершено более 1,87 млн операций на сумму 16,84 млрд руб. С 13 по 18 августа пользователи СБП перевели 1,12 млрд руб., а средняя сумма перевода составила 8,6 тыс. руб.