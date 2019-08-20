Банки массово предупреждают клиентов о возможных атаках мошенников на их счета

Банки расширяют перечень каналов, где предупреждают клиентов о мошенничествах с помощью социальной инженерии.

Так, они стали регулярно оповещать пользователей в SMS-уведомлениях и рассылках по электронной почте об участившихся случаях выманивания денег, о новых способах обмана и о мерах безопасности. Соответствующая информация размещается также в личном кабинете мобильного приложения кредитных организаций, на сайте и в аккаунтах в соцсетях, пишут «Известия».

Некоторые банки выдают клиентам памятки с информацией о мошенничествах, размещают объявления на главном экране банкоматов.

В Сбербанке для клиентов проводят публичные образовательные мероприятия, в рамках которых их обучают правилам безопасности в цифровом пространстве.

Таким образом банки пытаются минимизировать ущерб от уже появившихся в распоряжении злоумышленников персональных данных.

Благодаря информированию со стороны кредитных организаций их клиенты стали более бдительными, а мошенникам приходится придумывать новые способы для повышения доверия. В частности, в последнее время участились случаи использования роботов для получения кода подтверждения операции из SMS.