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Сборы «налога на болванки» выросли почти в полтора раза

Российский союз правообладателей (РСП) опубликовала отчет за 2018 год. Сборы за прошлый год выросли на 46%, превысив 4,4 млрд руб. Соответственно, резко, в полтора раза, до 2,9 млрд руб., увеличились и выплаты союза владельцам авторских и смежных прав.

РСП был создан в 2009 году Российским авторским обществом и Союзом кинематографистов под председательством Никиты Михалкова. В РСП режиссер занимает должность президента совета. В него также входят, в частности, дирижер Юрий Башмет, композитор Владимир Пресняков, певец Николай Расторгуев. Является одной из аккредитованных при Минкультуры организаций по коллективному управлению правами.

РСП осуществляет сборы вознаграждений за прослушивание и просмотр аудиовизуальных произведений в личных целях, напоминает РБК. Взимать вознаграждение с каждого человека практически невозможно, поэтому так называемый «налог на болванки» выплачивают производители и импортеры электроники, которая воспроизводит музыкальные произведения, а также записывает аудио и снимает видео. Перечень этих устройств утвержден постановлением правительства № 829 от 14 октября 2010 года. В списке — диктофоны, магнитофоны, кассетные проигрыватели, телефоны, ноутбуки, телевизоры, электронные часы, ЭВМ. Размер вознаграждения определен в 1% от стоимости товара.

Ранее резкий рост сбора «налога на болванки» РСП демонстрировал лишь в 2013 году — тогда отчисления производителей и импортеров увеличились почти в три раза, с 1,2 млрд до 3,4 млрд руб. После этого наиболее заметный рост — на 23%, до 2,7 млрд руб., — был зафиксирован в 2016 году, что было обусловлено восстановлением после кризисного 2015 года.

Увеличившиеся почти в полтора раза в 2018 году сборы гендиректор РСП Сергей Филиппов объяснил РБК возросшим потребительским спросом на электронные устройства, указанные в постановлении правительства.

В отчете РСП указано, что 930 млн руб. из перечисленных правообладателям денег достались авторам произведений, 767 млн руб. — исполнителям, 1,2 млрд руб. — изготовителям фонограмм и других аудиовизуальных произведений. На собственные расходы союз удержал 655 млн руб.

«Налог на болванки» давно устарел, считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Он отмечает, что сейчас практически никто не копирует произведения на магнитофоны и MP3-плееры, большая часть аудитории использует облачные сервисы. Прозрачность отчетности РСП «оставляет желать лучшего», добавил Гуськов.

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