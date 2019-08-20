ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий

Российские налоговые органы вправе ретроспективно применять международное соглашение по борьбе с выводом прибыли за рубеж, решил арбитражный суд.

Выписка со счета в эстонском банке за 2014–2015 годы позволила предъявить компании почти 75 млн руб. неуплаченных налогов. Это первый публичный случай, когда налоговые органы использовали международное соглашение ретроспективно, обращает внимание РБК.

Налоговые органы выявили нарушения в ЗАО «Экстра» во время выездной проверки за период с 2014-го по 2016 год. Компания принадлежит эстонскому гражданину Андрею Астапенко. В августе 2013 года фирму приобрел кипрский офшор Slanroad Investments Ltd, зарегистрированный незадолго до сделки; его единственным акционером являлся Астапенко. Фактически сделка не была оплачена, установили налоговые органы.

В течение трех лет ЗАО выплачивало кипрской компании дивиденды на счет в эстонском банке SEB. Всего с 2014-го по 2016 год было переведено свыше $9 млн и €1,4 млн. Выписку по этому счету и представили ФНС эстонский налоговики.

Информация о движении средств показала, что компания на Кипре не являлась фактическим получателем дохода. Деньги были распределены между аффилированными с Астапенко эстонскими компаниями OGFG OÜ, Odirius Grupp OÜ и Blue Coral OÜ — кипрский офшор выдал им займы всего под 0,5% годовых.

У кипрской компании не было иных доходов, кроме дивидендов «Экстры», не было других активов, а также сотрудников, кроме директора. Офшор позволил платить налог по сниженной ставке 5%, поскольку с Кипром, в отличие от Эстонии, есть Соглашение об избежании двойного налогообложения

Собрать доказательства стало возможным благодаря международной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам («Страсбургская конвенция»). В России документ вступил в силу 1 июля 2015 года и распространяется на налоговые периоды начиная с 2016 года. Однако Эстония раскрыла России информацию за 2014–2015 годы.

Один из основных аргументов представителей ЗАО «Экстра» в суде заключался в том, что налоговики незаконно собрали доказательства. Им стала известна информация за 2014–2015 годы, которая составляет налоговую тайну, тогда как «Страсбургская конвенция» действует в отношении России только начиная с 2016 года.

Однако налоговая инспекция указала, что действие Конвенции распространяется на более ранние периоды по взаимному согласию стран. При этом, по мнению налоговой, письменно оформлять такое согласие не требуется. «Экстра» безуспешно обжаловала действия налоговой инспекции в первой инстанции. Пока решение суда не является окончательным, и компания может подать апелляцию.