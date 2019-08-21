ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в российский мессенджер «Серафим»

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с российским мессенджером «Серафим».

Тема «СБП и мессенджеры» заявлена в программе организуемого Центробанком форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи, пишут «Ведомости».

«Серафим» – созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе, говорится на его сайте. ООО «Серафим», по данным СПАРК, принадлежит Антону Немкину (75%) и Евгению Жуланову (25%).

Немкин подтвердил «Ведомостям», что инвестировал в разработчика мессенджера. Один из партнеров проекта – ЦБ, сейчас, по словам Немкина, с ним «разрабатываются несколько инициатив», какие именно – он не сказал. «Мы рассылали много презентаций по разным песочницам и акселераторам, и нас заметил ЦБ. Как вектор, как модель для нас – это WeChat в Китае, мессенджер, в котором есть возможность оплаты товаров и услуг», – рассказывает Немкин.

По данным Google Play, пользователи скачали «Серафим» более 500 раз. Пока мессенджер не вышел на широкий рынок, это произойдет осенью, говорит Немкин. Мессенджер позиционируется как корпоративный, но позволяет реализовать разные продукты, в том числе розничные.

Ведомости» направили запросы всем участникам СБП. ВТБ считает, что в будущем услуга переводов в соцсетях и мессенджерах будет востребованной, указывает его представитель, но активность пользователей будет зависеть от популярности мессенджера. ВТБ не участвует в пилотном проекте «Серафим + СБП», а концентрируется на развитии СБП в своих каналах обслуживания.

Услуга найдет свою нишу, но не станет массовой, полагает технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий: на Западе люди не стали активно использовать мессенджеры для переводов и предпочитают банковские приложения. А вот зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов считает, что в среднесрочной перспективе такой канал может стать достаточно популярным среди банков и клиентов.

По мнению директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, ЦБ мог решить использовать «Серафима», поскольку это российский мессенджер в отличие от WhatsАpp или Facebook Messenger. До полноценного запуска переводов в пользу компаний через СБП Росбанк не рассматривает возможность интеграции с «Серафимом», говорит директор департамента цифрового розничного бизнеса банка Алексей Лола. «Русский стандарт» не исключает переводов через СБП в мессенджерах, сказал его представитель, но 70% переводов с помощью СБП – между своими счетами, а не другим людям. У ВТБ и «Золотой короны» примерно 30% операций через СБП приходятся на переводы между своими счетами.