Полномочия антимонопольной службы могут быть расширены

Госорганы могут фактически лишиться возможности оспаривать в судах предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). К такому результату может привести принятие поправок в закон о конкуренции, проект которых правительство внесло в Госдуму в конце прошлой недели.

Законопроект – часть Национального плана развития конкуренции, одна из ключевых целей которого – снижение количества нарушений антимонопольного законодательства органами власти. Эти нарушения ФАС называет одной из основных угроз российской экономике. Государство берет на себя все больше организационно-хозяйственных функций, вмешивается в процесс производства, пытаясь регулировать всю хозяйственную систему страны, констатирует ФАС в докладе о состоянии конкуренции за 2018 г. Антиконкурентные соглашения в России все чаще заключаются с участием органов власти и госслужащих, например ради получения взятки, пишет ФАС. В прошлом году антимонопольными органами возбуждено 300 дел по антиконкурентным соглашениям с органами власти – на 32% больше, чем в 2017 г.

Любое предписание ФАС приостанавливается до решения суда, говорит замруководителя антимонопольной службы Сергей Пузыревский. Это оправданно для споров с компаниями, которые могут понести убытки из-за исполнения предписания. Но по отношению к госорганам такой подход применять неправильно – их решения могут ограничивать конкуренцию и мешать бизнесу, объясняет Пузыревский необходимость поправок: предписание должно действовать, если не будет отменено судом.

Хотя суд будет вправе и приостановить его действие. ФАС, по ее собственным данным, вынесла 568 предписаний в отношении госорганов в 2018 г., 212 из них были обжалованы в суде и лишь четыре признаны недействительными. Предписания выносятся о прекращении нарушения госорганом антимонопольного законодательства, отмене акта, прекращении антиконкурентного соглашения, приводит примеры представитель ФАС.