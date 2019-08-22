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Россияне стали чаще покупать продукты в кредит

Доля оплаченных картами рассрочки покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия 2019-го составила 14% от общего числа товаров, приобретенных в рассрочку.

Таким образом, категория «фуд-ретейл» поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую (в прошлом году ее доля составляла 9,3%), передает РБК. Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3%).

Такие данные приводятся в исследовании банка «Русский стандарт».

Эксперты полагают, что россияне оплачивают продукты кредиткой по одной из двух причин:

— из-за нехватки денег;

— из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.

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