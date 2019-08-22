За новые льготы для Роснефти заплатит вся остальная отрасль

Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль при выдаче льгот для Приобского месторождения, узнал «Коммерсантъ».

Ранее Владимир Путин одобрил налоговые вычеты по НДПИ для Приобского месторождения — его северной части, которую разрабатывает «Роснефть», и южной (у «Газпром нефти». «Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года.

По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб. Для их компенсации, по словам источников «Ъ», министерство рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (побочный продукт нефтедобычи). Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ они не называют.

Приобское месторождение считается высокообводненным, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. «Роснефть» добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн. В 2017 году «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения налоговый вычет на 35 млрд руб. в год на десять лет по причине его высокой обводненности, аналогичные просьбы других недропользователей тогда не были удовлетворены.

Первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь срок действия льгот в 70 млн тонн нефти, дополнительные налоговые поступления в бюджет — в 660 млрд руб.

В Минфине «Ъ» уточнили, что предоставление льгот Приобскому месторождению «прорабатывается». Министерство в этом году уже использовало повышение НДПИ для компенсации выпадающих доходов бюджета, возникших в результате увеличения компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

Эксперты говорят, что идея Минфина может вызвать раскол в отрасли, поскольку льготы получают две компании, а расплачиваться придется всем остальным. Впрочем, есть мнение, что таким образом Минфин стремится просто избежать выдачи льгот. Министерство всегда выступало резко против дополнительных преференций для Приобского месторождения, поскольку на нем уже работают льготы по НДПИ.

Что касается попутного нефтяного газа, то введение НДПИ на него называют абсурдом, поскольку он является побочным продуктом и нигде в мире не облагается налогом.