Главы КФХ освобождаются от фиксированных взносов во время отпуска по уходу за ребенком

Главы КФХ уплачивают страховые взносов в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ.

При этом ИП, в том числе и главы КФХ, имеют право на освобождение от уплаты фиксированных взносов, в частности, на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, при представлении ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.

При этом обязанность по представлению в ИФНС первичного расчета по страховым взносам с учетом периода освобождения либо уточненного расчета за главой КФХ сохраняется.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-11/15820@ от 09.08.2019.