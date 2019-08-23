Нулевая ставка налога не освобождает ИП от уплаты страховых взносов

Налоговым кодексом предусмотрены льготные ставки для ИП по некоторым налогам. Регионы могут устанавливать и «налоговый каникулы» по УСН и ПСН при некоторых видах деятельности. Т.е. ставка налога может равняться нулю.

Однако применение нулевой ставки по налогу не освобождает ИП от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. На это обращают внимание налоговики Ставропольского края.

Уплата взносов производится как обычно, в соответствии с главой 34 Налогового кодекса.