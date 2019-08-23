Разработали порядок признания бизнеса социальным предприятием

Минэкономразвития подготовило проект Приказа, который утверждает Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием.

Напомним, недавно был принят Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ, который закрепляет понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

Под социальным предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, повышению уровня занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов и других категорий граждан.

Социальное предприятие — субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.

Законом предусматривается возможность оказания органами государственной власти и органами местного самоуправления поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и соответствующим определённым условиям.

Порядок, разработанный Минэком, устанавливает правила признания компании социальным предприятием. В документе отмечается, что субъект МСП обращается в уполномоченный орган с заявлением о признании его социальным предприятием на добровольной основе.

Для этой цели в органы власти надо представить следующие документы:

— заявление, рекомендуемая форма которого будет утверждена приложением № 1 к вышеназванному порядку;

— отчет о социальном воздействии, рекомендуемая форма которого будет утверждена приложением № 2 к Порядку;

— ряд документов в зависимости от условий, в соответствии с которым субъект МСП обращается за его признанием в качестве социального предприятия.