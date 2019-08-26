ФНС готовит правила предоставления данных о бухотчетности

ФНС направила на независимую антикоррупционную экспертизу проект Административного регламента порядка представления налоговиками госуслуги по предоставлению сведений из ГИР БО.
Бухгалтеры будут сдавать балансы в ГИРБО. Что это, когда и как
Регламент устанавливает следующие положения:
- возможность получения сведений, содержащихся в ГИР БО, в электронном виде;
- возможность получения сведений, содержащихся в ГИР БО, в отношении одной конкретной организации в электронном виде с использованием Интернет-сервиса;
- возможность получения сведений, содержащихся в ГИР БО, в виде абонентского обслуживания одного рабочего места с использованием Интернет-сервиса в электронном виде.
Срок предоставления сведений, содержащихся в ГИР БО, о бухотчетности одной конкретной организации в электронном виде не будет превышать 5 рабочих дней со дня получения налоговым органом запроса о предоставлении госуслуги.
Напомним, принято Постановление Правительства №811 от 25.06.19, которым устанавливается плата за предоставление информации, содержащейся в ГИР БО.
Согласно документу, информация из ГИР БО в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места (за исключением предоставления указанной информации в отношении конкретного юрлица) будет стоить 200 000 рублей.