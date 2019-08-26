Почте надо 85 млрд. рублей на преобразование своих отделений. Целесообразно ли это?

Почта России решила поменять формат своих отделений, преобразовав их в «центры притяжения», где можно будет покупать лекарства, алкоголь и получать разнообразные услуги.

Для этих целей госкомпания просит выделить ей из бюджета 85 млрд. рублей. Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, которую почта уже направила на согласование в заинтересованные министерства. 66,4 млрд планируется пустить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы; 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта отделений, а ещё 7,7 млрд — на расширения площадей.

Из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход — изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек, указывается в документе, подготовленном Почтой России, пишут «Известия».

Из 42 тыс. отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения».

Свой комментарий по этой теме «Клерку» дал общественный деятель и представитель бизнеса в органах госвласти Александр Хаминский: