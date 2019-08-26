Почте надо 85 млрд. рублей на преобразование своих отделений. Целесообразно ли это?

Почта России решила поменять формат своих отделений, преобразовав их в «центры притяжения», где можно будет покупать лекарства, алкоголь и получать разнообразные услуги.
Для этих целей госкомпания просит выделить ей из бюджета 85 млрд. рублей. Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, которую почта уже направила на согласование в заинтересованные министерства. 66,4 млрд планируется пустить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы; 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта отделений, а ещё 7,7 млрд — на расширения площадей.
Из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход — изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек, указывается в документе, подготовленном Почтой России, пишут «Известия».
Из 42 тыс. отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения».
Свой комментарий по этой теме «Клерку» дал общественный деятель и представитель бизнеса в органах госвласти Александр Хаминский:
Судя по всему, являясь в настоящее время убыточной, таким нехитрым способом «Почта России» планирует превратить свои отделения в торгово-сервисные предприятия. Однако, на мой взгляд, при нынешнем состоянии законодательства оказание целого комплекса разноплановых услуг на базе российской государственной компании практически невозможно.
Во-первых, давайте взглянем на потенциальные сферы, которые планируется охватить. Большинство из них — продажа алкоголя, медицина и банкинг — требуют лицензирования. Для каждого из этих видов деятельности необходимо обязательное закрепление за хозяйствующим субъектом выделенных площадей, не пересекающихся друг с другом. В зависимости от конфигурации помещения в большинстве случаев придется обустраивать дополнительные эвакуационные выходы, что будет возможно далеко не всегда. Более того, продажа алкоголя и оказание медицинских услуг в одном здании запрещены в принципе.
Во-вторых, тут возникает ещё один вопрос, требующий безусловного решения. Сегодня МФЦ работают в режиме оказания госуслуг. Передача функций по приёму, обработке и выдаче документов на платной основе станет поводом для проведения торгов в рамках, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом у «Почты России» возникнут преимущества, напрямую нарушающие законодательство о защите конкуренции. И вряд ли Федеральная антимонопольная служба спокойно пройдёт мимо.
Ну, и последнее, на что я хотел бы обратить внимание. «Почта России» относится к категории естественных монополий. Её деятельность регламентируется соответствующим Уставом и множеством законодательных и подзаконных актов. Изменение правовой базы в целях получения дополнительного государственного финансирования лишит Почту статуса естественной монополии. И тогда мы получим десятки тысяч плохих вино-водочных магазинов, попутно оказывающих так себе услуги почтовой связи, причём по свободным ценам, в разы превышающим нынешние.