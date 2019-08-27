Каким пенсионерам ПФР частично оплатит поездку за границу

В настоящее время пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, могут получить в ПФР компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года.

При этом большинство пенсионеров, выезжающих к месту отдыха за пределы РФ, реализуют свое право на получение компенсации в судебном порядке.

Судами выносится порядка 99 % решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров, осуществивших проезд к месту отдыха за пределы территории РФ и обратно, в размере стоимости проезда по территории РФ.

Таким образом, сложилась устойчивая судебная практика по удовлетворению исковых требований пенсионеров к ПФР о взыскании компенсации в случаях выезда пенсионеров к месту заграничного отдыха.

В этой связи Минтруд подготовил законопроект, который закрепит право пенсионеров на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории РФ к месту отдыха на территории РФ или за ее пределами и обратно один раз в два года, осуществляемую в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством РФ.

Его принятие обеспечит равные возможности для реализации права пенсионеров на получение гарантируемой государством компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха независимо от территориальной расположенности избранного пенсионером места отдыха и будет способствовать сокращению числа обращений пенсионеров в судебные органы за защитой своих прав.