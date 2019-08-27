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ПФР разработал новые бланки для персонифицированного учета

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правления ПФР, которым утверждаются новые бланки для персонифицированного учета:

  • анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
  • заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);
  • заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3);
  • запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
  • опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1);
  • сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
  • сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).

Ныне действующее Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 № 2п будет отменено.

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