ПФР разработал новые бланки для персонифицированного учета

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правления ПФР, которым утверждаются новые бланки для персонифицированного учета:
- анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
- заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);
- заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3);
- запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
- опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1);
- сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
- сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К).
Ныне действующее Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 № 2п будет отменено.