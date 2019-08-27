Просроченных кредитов стало меньше

«Пузыря» на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза — до 4 %. К такому выводу пришли авторы исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В документе подчеркивается, что весь кредитный портфель ускорил свой рост почти до 20 % в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го.

Эксперты отмечают, что уменьшение просроченной задолженности может быть связано с активным процессом рефинансирования: из-за смягчения монетарной политики регулятора и развития конкуренции между банками россияне берут новые кредиты под более низкие проценты и оплачивают старые долги.

В крупнейших российских банках подтвердили тренд на снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам, пишут «Известия».

В ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов беззалогового кредитования почти на 20% в год просрочки остаются на низком уровне, их увеличения не ожидается. В Райффайзенбанке уровень неуплат опустился с 4,7% в июне прошлого года до 4,3% в 2019-м.