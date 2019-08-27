Детали новой пенсионной системы раскроют через неделю

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю. Об этом сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Законопроект об ИПК — я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем [Сергей Швецов — первый зампредседателя ЦБ РФ] через неделю объявим вам все детали», — цитирует Моисеева ТАСС.

Он не исключил, что это может произойти на Московском финансовом форуме, который пройдет 12-13 сентября.

Замглавы Минфина пояснил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК. И подтвердил, что не будет никакого принуждения граждан к вступлению в новую систему.