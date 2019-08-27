Данные почти всех работников РЖД оказались в открытом доступе

В интернете оказались персональные данные 703 тыс. сотрудников «Российских железных дорог». При этом злоумышленники добавили к публикации примечание: «Спасибо ОАО «РЖД» за предоставленную информацию путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».

Данные работников РЖД были опубликованы на сайте «Инфач» под заголовком «Рабы РЖД». Позднее администратор сайта закрыл к нему доступ — при попытке зайти на сайт выдается ошибка 403, «доступ запрещен». Домен infach.me был зарегистрирован в феврале 2018 года, он позволял пользователям анонимно публиковать персональные данные других людей. Среди данных сотрудников РЖД, опубликованных на сайте, были их имена, номера телефонов, должности, фотографии в форме и снимки СНИЛС.

Об утечке сообщил основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, пишет РБК. Он полагает, что украдена была база данных службы безопасности., поскольку судя по формату фотографий, это снимки на пропуска.

Еще в прошлом году РЖД объявили о запуске интернет-портала для сотрудников под названием my.rzd.ru, к которому планировалось подключить всех работников компании. В личном кабинете они могли заказывать справки, оформлять билеты на поезд, редактировать данные о себе. Судя по отзывам пользователей, в последнее время у них были проблемы с доступом к порталу (вход по номеру СНИЛС и паролю), что они связывали с его взломом. В РЖД не ответили на запрос РБК об утечке данных с этого портала

После появления информации об утечке персональных данных РЖД объявили о начале проверки.