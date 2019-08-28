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Сбербанк создаст собственную «умную» колонку

Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки. Голосовой помощник для нее разработает Центр речевых технологий.

Как пишет РБК, в начале августа банк опубликовал несколько вакансий для направления SberDevices, которые по косвенным признакам указывают, что речь идет именно о разработке «умной» колонки. «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов», — говорится в описании вакансий. В одной из них указан в качестве требования опыт участия в разработке NLP-платформы (NLP — обработка естественного языка).

На данный момент в Сбербанке не дают комментарии по этому вопросу.

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