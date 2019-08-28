Сбербанк создаст собственную «умную» колонку

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Lenochka05 т.е. доверия врачам нет, а "умная" кадровичка взглянет "опытным" взглядом в мед карту человека и ... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai я и не медик по образованию. если выкидыши, то либо некрен бухать, либо некрен курить)))))))))))... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai а почему эти темы должны быть для меня запретными? действительно, будет тема для разговора с друж... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai Если работник постоянно прогуливает работу, то это нормально? То есть это не причина, чтобы разоб... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Над.К Ну вот, вы уже показали уровень познаний в медицине. Прям тут же. Так зачем вам знать о болезнях,... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Над.К Работодателю обычно приносят больничный лист. У вас странные работники.И в том числе потому, что ... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai Не вижу в геморрое и выкидышах никакой проблемы)))) Тем более, второе это точно не болезнь, а пер... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Natali Kr Вы, простите, совсем не о том пишите. Данные ребенка, что школьника, что дошкольника вам все рав... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

IriEro Только не говорите, что не знаете как эти медосмотры проходят... По их результатам человек со зре... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai Интересно, а вы не думаете, что работодатели, менеджеры по персоналу, секретари и другие работник... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

РюмкаБезысходности Что-то мне подсказывает, что скоро будет крайне актуально:... Росстат зафиксировал рост бедности

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VikaV2193 Вам надо трех врачей в штат с такой нагрузкой на организм: кардиолога, невролога и психиатра ))... Организациям, которые не откроют свой медпункт, могут запретить осуществление деятельности

Lenochka05 Для этого есть предварительные медосмотры перед приемом на работу. И там медики должны решать про... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Над.К А кто тако это - "больной работник", по вашему? У нас нет здоровых людей, как давно известно. ... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Над.К Ну что ж вы на ходу выдумываете? Все это уже давно есть в трудовом законодательстве, просто вы ег... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

Над.К Идея полностью бредовая. Потому что речь не о наркомании и алкоголизме. И причем тут то, что ваши... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai Больной работник может открыть свое дело и нанять, например, других работников, особенно больных.... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

isamarai Почему вы считаете идею бредовой? Нормальная идея.Я работодатель. И часто ко мне устраивается вся... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

IriEro Пожалуй, только Налоговый кодекс РФ может поспорить с Библией по количеству комментариев и тракто... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

mityai Такой ислам у нас запрещен и официально крайне не одобряется. Занятие им, опять же, явно должно с... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

Бабловед Мне думается правительство путина так хочет частично решить проблему безработицы. Всех у кого бол... Организациям, которые не откроют свой медпункт, могут запретить осуществление деятельности

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TLBuh И не поможет. Шило в мешке не утаишь. С января поднимут МРОТ и количество бедных статистически ещ... Росстат зафиксировал рост бедности

isamarai представьте, что вы стали работодателем. ну или наняли себе каких-нибудь гастарбайтеров, чтобы он... Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах

mityai Вы, для начала, ознакомьтесь, как у христиан принято трактовать это выражение. Это совсем не знач... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

IriEro Изменение метода подсчёта что-то не помогло Росстат зафиксировал рост бедности