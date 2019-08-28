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Поменяют порядок ведения персонифицированного учета

Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ изменены понятия в персонифицированный учет:

  • «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменяется на понятие «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
  • «застрахованное лицо» заменяется на «зарегистрированное лицо»;
  • «номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменяется на «страховой номер индивидуального лицевого счета».

В этой связи Минтруд внесет поправки в свою Инструкцию «О порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах».

Соответствующий проект опубликован сегодня на федеральном портале.

Изменения связаны с заменой понятия «страховое свидетельство ОПС» на понятие «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета» и введением понятия «зарегистрированное лицо».

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