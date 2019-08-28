Поменяют порядок ведения персонифицированного учета

Так там нехилые средства на ремонт отделений были затрачены, причем полнейшей заменой мебели, сан...
Это будет уже вторая смена логотипа СберБанка за то время которое его возглавляет Герман Оскарови...
Так это только начало, неужели не понимаете? Все потом будет обрабатываться. Биг дата и т.п. ...
Да как в ОФДэшной гуще реквизитов они выудят эту информацию?Или "хай будэ"?...
Ага, сразу вспоминается фраза из фильма "какая отвратительная рожа"......
вот вы сами и ответили - зачем. Чтобы налоговая знала, что ООО Ромашка заплатила ООО Лютику 100 ...
Только с 1 июля 2019г. необходимо при приеме денежных средств от ЮЛ и ИП в чеке указывать наимено...
Чуть раньше тут, на Клерке, сам собою, из комментариев сложился анекдот: " - Правительство поручи...
Для приема налички от ЮЛ и ИП давным-давно нужно применять ККТ. С 2003 года, если мне память не и...
"Мы не можем себе позволить, чтобы москвичи ходили по плитке из прошлогодней коллекции"...
С каких-то недавних пор (возрастное, что ли) мне стало жалко этих "богатеньких", их сынуль и дочу...
Не только с физиками. С физиками - все расчеты, а с юрлицами и ИП - только наличные. Вот на кой н...
закон переворачивает все нормальные представления о кассе, теперь это не кассовая техника, а прос...
Это на любых кассах нужно платить за перепрошивку. Так, поменялась ставка НДС - раз перепрошивка,...
ощущения от того, что они больше не банк - ну точно не в оквардративании круга за бешеные лямы. Э...
Странно, теперь не могу найти новость об этом, но точно где-то видел цифру вчера-сегодня ) Совмес...
На днях Сбер купил 42% Mail.ru. Помимо этого у них доли уже во многих интернет-компаниях (2ГИС, Б...
Что за колонка, не пойму? Как бензоколонка, но наличку будет выдавать? ...
Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Скоро мобильный банк подорожает, или обслуживание карт....
вы конкретно продешевили с кассой. купили, наверное, какую-нибудь кнопочную? купили бы на пару ты...
это не вопрос, это предложение! )))) ну реально, зачем применять кассу? в подавляющем большинстве...
Причем налоговую интересует не только сам факт расчета, но и от кого пришли деньги и за что. При ...
Такое ощущение, что платим постоянно всем и вся, и все больше и больше. Те, кто нахваливают эту о...
Потому что закон называется не о применение ккт при НАЛИЧНЫХ расчета, а о применение ККТ при РАСЧ...
Имитация бурной деятельности.
Прочитала открыть расчетный счет в Сбербанке не приходя в сознание...
Интересно, а сколько стоит запросить информацию по известной сделке конкурента? ...
Вы у нас спрашиваете? Спросите у тех, кто закон написал
Ну и чо? Захотел банк, чтобы на него обратили внимание - поменял логотип. Кстати, вчера заметил, ...
В 2007 году, после выхода iPhone и iPad, "Apple Computers" сменила название на "Apple Inc.".У них...
Фирма, которая дорожит своей репутацией и чувствует себя уверенно, никогда не будет менять свой ...
Работа по освоению свободных средств, надо понимать?
вы мне как будто атлантиду открыли))))) конечно я больной. я прочитал, что почти все бизнесмены п...