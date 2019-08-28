Поменяют порядок ведения персонифицированного учета

А365 Так там нехилые средства на ремонт отделений были затрачены, причем полнейшей заменой мебели, сан... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

hub Это будет уже вторая смена логотипа СберБанка за то время которое его возглавляет Герман Оскарови... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

Над.К вот вы сами и ответили - зачем. Чтобы налоговая знала, что ООО Ромашка заплатила ООО Лютику 100 ... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

А365 Только с 1 июля 2019г. необходимо при приеме денежных средств от ЮЛ и ИП в чеке указывать наимено... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

ИП__ Чуть раньше тут, на Клерке, сам собою, из комментариев сложился анекдот: " - Правительство поручи... Росстат зафиксировал рост бедности

Над.К Для приема налички от ЮЛ и ИП давным-давно нужно применять ККТ. С 2003 года, если мне память не и... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

ИП__ "Мы не можем себе позволить, чтобы москвичи ходили по плитке из прошлогодней коллекции"... Росстат зафиксировал рост бедности

ИП__ С каких-то недавних пор (возрастное, что ли) мне стало жалко этих "богатеньких", их сынуль и дочу... Forbes назвал богатейшие российские семьи

А365 Не только с физиками. С физиками - все расчеты, а с юрлицами и ИП - только наличные. Вот на кой н... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

КарллМарксс закон переворачивает все нормальные представления о кассе, теперь это не кассовая техника, а прос... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

msneg ощущения от того, что они больше не банк - ну точно не в оквардративании круга за бешеные лямы. Э... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

Starik4klerk Странно, теперь не могу найти новость об этом, но точно где-то видел цифру вчера-сегодня ) Совмес... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

Starik4klerk На днях Сбер купил 42% Mail.ru. Помимо этого у них доли уже во многих интернет-компаниях (2ГИС, Б... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

проза жизни Что за колонка, не пойму? Как бензоколонка, но наличку будет выдавать? ... Сбербанк создаст собственную «умную» колонку

Ali Причем налоговую интересует не только сам факт расчета, но и от кого пришли деньги и за что. При ... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

Ali Потому что закон называется не о применение ккт при НАЛИЧНЫХ расчета, а о применение ККТ при РАСЧ... Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

Ольга Евгеньевна Прочитала открыть расчетный счет в Сбербанке не приходя в сознание... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

Denic Интересно, а сколько стоит запросить информацию по известной сделке конкурента? ... Какие требования налоговиков теперь вне закона

isamarai Ну и чо? Захотел банк, чтобы на него обратили внимание - поменял логотип. Кстати, вчера заметил, ... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

2nom В 2007 году, после выхода iPhone и iPad, "Apple Computers" сменила название на "Apple Inc.".У них... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

DVJ Фирма, которая дорожит своей репутацией и чувствует себя уверенно, никогда не будет менять свой ... «Ночной бухгалтер». Что еще замутит Сбербанк

Жужелица Работа по освоению свободных средств, надо понимать? Сбербанк сменит логотип