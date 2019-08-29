Если на вас не подавали форму СЗВ-К, на пенсионном ИЛС не отразится стаж работы. Что делать?

Почему сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) застрахованного лица содержат не все данные трудовой книжки? В частности, не учтен трудовой стаж до 1997 года. С такими вопросами граждане образаются в ПФР.

В ОПФР по Калининградской области пояснили, что единая система персонифицированного учета стажа застрахованных лиц стала формироваться с 1997 года. Поэтому на ИЛС гражданина отражены следующие сведения с момента его регистрации в системе ОПС:

— до 2001 года включительно — о периодах работы застрахованного лица, суммах начисленных страховых взносов на ОПС, среднемесячной заработной плате, сформированных на основе данных, переданных в ПФР работодателями и самим гражданином;

— с 2002 года — о периодах работы и (или) иной деятельности, за которые начислены и уплачены страховые взносы.

Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе ОПС отражены в п.2 сведений о состоянии ИЛС на основании трудовой книжки работника и других представленных документов.

К слову, в период с 2002 по 2005 годы в рамках подготовительных мероприятий по информированию застрахованных лиц о пенсионных правах в ПФР была проведена кампания по сбору, приему и обработке сведений о трудовом стаже, выработанном до 31.12.2001 года включительно.

Однако есть застрахованные лица, которые не предоставили данную информацию. Поэтому на их пенсионном счете сведений о стаже до указанного периода не содержится.

Данные периоды работы необходимо подтверждать. Для этого нужно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с подтверждающими документами.

Таковыми являются трудовая книжка установленного образца. Если же трудовой книжки нет, или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, трудовые книжки колхозников, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

В подтверждающих документах должны быть указаны номер и дата их выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому выдается документ, дата его рождения, место работы, период работы (иной деятельности, иного периода), профессия (должность), основания выдачи документа (приказы, лицевые счета и прочее).

Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.