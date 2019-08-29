Увеличат штрафы для юрлиц за несоздание доступной среды для инвалидов

Власти намерены увеличить штрафы, налагаемые на юридических и физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов.
Соответствующее уведомление на федеральном портале разместил сегодня Минтруд.
Существующие размеры штрафов в пределах 1 000 - 10 000 руб., налагаемых на должностных лиц, и 20 000 - 100 000 руб. - на юрлиц являются неэффективными.
Такие мягкие санкции фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду в случаях, когда соблюдение законодательно установленных условий доступности требует от собственников объектов или поставщиков услуг расходов финансовых средств, в несколько раз превосходящих размеры установленных штрафов, отмечается в описании к будущему проекту.
Текст проекта пока не опубликован, поэтому пока не известно, какой размер штрафа власти посчитают эффективным.