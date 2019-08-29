Клерк.Ру

Увеличат штрафы для юрлиц за несоздание доступной среды для инвалидов

Власти намерены увеличить штрафы, налагаемые на юридических и физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов.

Соответствующее уведомление на федеральном портале разместил сегодня Минтруд.

Существующие размеры штрафов в пределах 1 000 - 10 000 руб., налагаемых на должностных лиц, и 20 000 - 100 000 руб. - на юрлиц являются неэффективными.

Такие мягкие санкции фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду в случаях, когда соблюдение законодательно установленных условий доступности требует от собственников объектов или поставщиков услуг расходов финансовых средств, в несколько раз превосходящих размеры установленных штрафов, отмечается в описании к будущему проекту.

Текст проекта пока не опубликован, поэтому пока не известно, какой размер штрафа власти посчитают эффективным.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Административное право, КоАП РФ»

Все семинары по теме Административное право, КоАП РФ